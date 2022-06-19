«Спартак» близок к подписанию контракта с лучшим ассистентом РПЛ

Российский полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский проходит медицинский осмотр для московского «Спартака».

По информации телеграм-канала «Мутко против», 26-летний российский футболист сейчас находится в Москве, где лучший ассистент РПЛ прошлого сезона проходит медицинское обследование для столичного «Спартака». Если всё пройдёт успешно, то с полузащитником в ближайшее время будет подписано соглашение.

Напомним, что в прошлом сезоне Антон Зиньковский провёл в российском чемпионате 30 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал девять голевых передач.