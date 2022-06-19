«Крылья Советов» продлят контракт с Ежовым

Руководители самарских «Крыльев Советов» приняли решение подписать новый договор с российским полузащитником Романом Ежовым.

По информации «Чемпионата», 24-летний российский футболист продлит соглашение с самарской командой. Действующий контракт полузащитника с «крылышками» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что за клуб из Самары Ежов выступает с 2020 года. До этого Роман играл за «Чертаново».

В прошлом сезоне Роман Ежов провёл в российском чемпионате в составе «Крыльев Советов» 30 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.