Газизов высказался о будущем Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего команды Гамида Агаларова.

«Агаларов? Я уже говорил: все всё узнают, как только будет контракт. Пока на этом всё», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему форварду проявляют «Краснодар» и «Сочи». Также услуги футболиста были предложены «Зениту», но руководство петербургского клуба отказалось от трансфера Агаларова.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Уфы» 33 матча, забив 20 голов и отдав две результативные передачи. Напомним, что Агаларов стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша РПЛ.