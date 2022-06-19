Главный тренер «Локомотива» высказался по поводу ухода Рыбуса в «Спартак»

Наставник московского «Локомотива» Заур Хапов высказался по поводу ухода польского защитника Мацея Рыбуса в «Спартак».

Хапов сказал ТАСС, что если польский футболист так решил, то так тому и быть, но незаменимых игроков в «Локомотиве» нет. Специалист отметил, что уход Рыбуса должен безболезненно пройти для «железнодорожников».

Напомним, что Мацей Рыбус принял решение на правах свободного агента перебраться в «Спартак». За «Локомотив» поляк выступал с 2017 года. В прошлом сезоне защитник провёл в РПЛ 21 встречу и отметился тремя результативными передачами.