Бохинен не хочет возвращаться в ЦСКА

Норвежский полузащитник Эмиль Бохинен, права на которого принадлежат ЦСКА, не хочет возвращаться в московскую команду.

По информации Il Matino, 23-летний норвежский футболист планирует остаться в «Салернитане», в которой он выступал в аренде в прошлом сезоне. У итальянской команды есть опция выкупа полузащитника за три с половиной миллиона евро. Если верить источнику, то боссы «Салернитаны» собираются этой опцией воспользоваться.

Напомним, что в прошлом сезоне Эмиль Бохинен провёл в итальянском чемпионате 11 поединков, в которых отметился одной результативной передачей. В активе норвежца также пять жёлтых карточек.