Федотов рассказал о том, как его приняли в ЦСКА

Новоиспечённый тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал клубной пресс-службе о том, как его приняли в московской команде.

Федотов сказал, что всё хорошо, ведь в команде сейчас прекрасная атмосфера, так что игроки работают с утроенной энергией. Тренер «армейцев» отметил, что тренировки должны приносить футболистам удовольствие.

«Футбол — весьма контактная игра со множеством единоборств, так что к этому нужно быть готовым», - добавил Федотов.

Напомним, что Владимир Федотов подписал с «армейским» клубом соглашение до лета 2025 года. До этого Федотов успешно работал в «Сочи».