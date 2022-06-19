Глушаков прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»

Опытный российский полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного перехода в столичное «Динамо».

Глушаков сказал «Спорт-Экспрессу», что пресса может писать и говорить всё, что угодно, но он хотел бы закрыть эту тему. Полузащитник отметил, что у него контракт с «Химками», так что он является игроком подмосковного клуба.

«Зачем распространять и комментировать все эти слухи», - добавил Глушаков.

Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что 35-летний российский футболист может этим летом сменить клубную прописку и перебраться в московское «Динамо».