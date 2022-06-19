Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»

19 Июня 2022 • 11:05 Комментировать

Опытный российский полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного перехода в столичное «Динамо».

Глушаков сказал «Спорт-Экспрессу», что пресса может писать и говорить всё, что угодно, но он хотел бы закрыть эту тему. Полузащитник отметил, что у него контракт с «Химками», так что он является игроком подмосковного клуба.

«Зачем распространять и комментировать все эти слухи», - добавил Глушаков.

Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что 35-летний российский футболист может этим летом сменить клубную прописку и перебраться в московское «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
12:19 · Россия. Премьер-лига
Сборная России в сентябре проведёт два матча с командами из разных конференций
12:06 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о Зареме: Занимайтесь семейным очагом и живите спокойно
11:51 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» продлят контракт с Ежовым
11:44 · Россия. Премьер-лига
Газизов высказался о будущем Агаларова
11:44 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Локомотива» высказался по поводу ухода Рыбуса в «Спартак»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Бохинен не хочет возвращаться в ЦСКА
11:36 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал о том, как его приняли в ЦСКА
11:05 · Россия. Премьер-лига
Глушаков прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Глушаков высказался по поводу сборов в России
10:34 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: Ни у кого нет мыслей об уходе из «Локомотива»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Вьештица: «Йоканович — очень хороший тренер»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Губернатор Самарской области: Некоторые игроки «Крыльев Советов» рассматривают предложения от других клубов РПЛ
10:19 · Россия. Премьер-лига
Советник Федуна сравнил Зиньковского и Бакаева
10:08 · Россия. Премьер-лига
Сухина продлил контракт с «Факелом»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Если Зиньковскому хватит нахальства, то он сможет заменить Бакаева»
Все новости
Рекомендуем