Глушаков высказался по поводу сборов в России

Опытный полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с журналистами оценил предсезонные сборы в России.

Глушаков сказал «Спорт-Экспрессу», что к сборам в России относится нормально, ведь и в прошлом году подмосковная команда готовилась к сезону в Раменском. Полузащитник отметил, что привыкнуть можно к чему угодно.

«Главное, чтобы было ровное поле и хорошее питание, а остальное всё не так уж и важно», - добавил Глушаков.

Напомним, что в прошедшем сезоне Денис Глушаков провёл в российском чемпионате 29 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя ассистами.