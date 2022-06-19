Гилерме: Ни у кого нет мыслей об уходе из «Локомотива»

Опытный голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал журналистам о том, как проходит подготовка к новому сезону.

Гилерме сказал «Спорт-Экспрессу», что все игроки «Локомотива» вернулись и тренируются, за исключением чешского форварда Яна Кухты, который вернётся чуть позже из-за матчей в сборной. Голкипер отметил, что пока ни у кого нет мыслей по поводу ухода из московской команды, так что все сосредоточены на подготовке к предстоящему сезону.

Напомним, что в прошлом сезоне «железнодорожники» заняли в российском чемпионате лишь шестую строчку.