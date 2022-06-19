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Вьештица: «Йоканович — очень хороший тренер»

19 Июня 2022 • 10:32 Комментировать

Бывший защитник ряда российских клубов Милан Вьештица прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московского «Динамо».

Футболист поддержал кандидатуру Йокановича, назвав его очень хорошим специалистом.

«Я с ним работал в «Партизане» в 2008 году, когда мы стали чемпионами Сербии и взяли Кубок. Могу сказать о нём только хорошее. Даже если посмотреть статистику: везде, где он тренировал — был результат», — цитирует Вьештицу «Sport24».

Помимо «Партизана», ранее Йоканович тренировал английские клубы — «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфорд». Также он работал в испанском «Эркулесе».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Милан Вьештица Славиша Йоканович
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