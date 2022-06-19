Губернатор Самарской области: Некоторые игроки «Крыльев Советов» рассматривают предложения от других клубов РПЛ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал журналистам о том, как будет формироваться состав «Крыльев Советов» на следующий сезон.

Азаров сказал ТАСС, что самарская команда сделала всё возможное для того, чтобы сохранить нынешний состав. Губернатор отметил, что каждый игрок теперь сам решает, как ему быть в нынешних условиях.

«Знаю, что некоторые футболисты «крылышек» рассматривают предложения от других российских клубов», - добавил Азаров.

Напомним, что в прошлом сезоне футболисты «Крыльев Советов» под руководством Игоря Осинькина заняли восьмую строчку в РПЛ.