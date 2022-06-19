Советник Федуна сравнил Зиньковского и Бакаева

Советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак».

Камоцци сказал Metaraitings.ru, что он хорошо знает Зиньковского и считает его отличным игроком. Советник Федуна отметил, что сложно сравнивать Бакаева и полузащитника «Крыльев», так как они выполняют разные функции на поле.

«Бакаев играет на правом фланге и выполняет роль атакующего плеймейкера, а Зиньковский — вингер», - добавил Камоцци.

Напомним, что Антон Зиньковский стал лучшим ассистентом российского чемпионата в прошлом сезоне. В активе полузащитника девять ассистов в 30 матчах РПЛ.