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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Советник Федуна сравнил Зиньковского и Бакаева

19 Июня 2022 • 10:19 Комментировать

Советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак».

Камоцци сказал Metaraitings.ru, что он хорошо знает Зиньковского и считает его отличным игроком. Советник Федуна отметил, что сложно сравнивать Бакаева и полузащитника «Крыльев», так как они выполняют разные функции на поле.

«Бакаев играет на правом фланге и выполняет роль атакующего плеймейкера, а Зиньковский — вингер», - добавил Камоцци.

Напомним, что Антон Зиньковский стал лучшим ассистентом российского чемпионата в прошлом сезоне. В активе полузащитника девять ассистов в 30 матчах РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Зелимхан Бакаев Антон Зиньковский Франко Камоцци
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