Сухина продлил контракт с «Факелом»

Руководство воронежского «Факела» продлило соглашение с начальником команды Станиславом Сухиной.

Как сам экс-арбитр сказал «Спорт-Экспрессу», это был рабочий момент, так что контракт продлён. Сухина отметил, что новое соглашение с «Факелом» будет действовать до лета 2023 года.

«На ближайший сезон я остаюсь в «Факеле», в РПЛ», - добавил Сухина.

Напомним, что воронежская команда в прошедшем сезоне заняла вторую строчку в подэлитном дивизионе и напрямую вышла в РПЛ. Сухина работает в «Факеле» с января этого года. Экс-судья занимает должность начальника команды.