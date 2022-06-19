«Спартак» готов продать одного из своих защитников

Руководители московского «Спартака» готовы этим летом продать одного из своих защитников.

По информации «Спорт-Экспресса», спартаковцы готовы расстаться с 25-летним бельгийским защитником Максимилианом Кофрие. «Красно-белые» не будут удерживать игрока в том случае, если в клуб поступит достойное предложение о его трансфере. Напомним, что в «Спартак» бельгиец перебрался прошлым летом.

В прошедшем сезоне Максимилиано Кофрие провёл в российском чемпионате 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей. Вместе с «красно-белыми» защитник выиграл Кубок России.