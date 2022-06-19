Президент «Торпедо» иронично прокомментировал слухи о переезде из «Лужников» в «Химки»

Президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с журналистами в ироничной форме высказался по поводу слухов о том, что московский клуб может переехать из «Лужников» на «Арену Химки».

Маслов сказал «Спорту день за днём», что торпедовцы, скорее всего, вообще будут выступать на стадионе «ПСЖ» в Париже. Функционер отшутился, что про переговоры со стадионом в Химках не было и речи, так как «чёрно-белые» рассчитывают играть только на парижском стадионе.

Напомним, что московское «Торпедо» под руководством Александра Бородюка напрямую вышло в РПЛ. В элитном дивизионе столичный клуб планирует выступать на стадионе «Лужники».