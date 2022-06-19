Почему уход Мане не станет потерей для «Ливерпуля»

Садио Мане покидает «Ливерпуль». Сенегалец принял решение продолжить карьеру в «Баварии», и теперь супертрио распалось. Портал «Евро-Футбол.Ру» уверен, что «Ливерпулю» по этому поводу грустить не стоит.

Об уходе Садио Мане из «Ливерпуля» стало известно после финала Лиги чемпионов. Сразу же появилась информация, что сенегалец попрощался с партнёрами и попросил клуб его отпустить. Мерсисайдцы даже не стали прикладывать особых усилий, чтобы убедить Мане остаться. У сенегальца будущим летом завершался контракт с «Ливерпулем», и, кажется, англичане остались довольны тем, как всё в итоге обернулось.

Лучшие годы своей карьеры Мане посвятил «Ливерпулю», и сложно представить, что в 30 лет он вдруг сможет резко прибавить. Конечно, в Германии иная интенсивность, что позволит Мане быстрее восстанавливаться. И всё же вряд ли сенегалец сможет быть так же хорош, как это было на «Энфилде».

В «Ливерпуле» у Мане помимо соперника, с которым надо бороться, всегда был ещё один конкурент, который не давал ему покоя. Сенегальца очень сильно задевало, что он играл вместе с Салахом, они вместе приводили мерсисайдцев к победам, он много забивал и отдавал, однако всё время лидером и более сильным футболистом общественность считала египтянина. Мане из-за этого не мог претендовать ни на одну личную награду, ведь даже на африканском континенте у Салаха признания было больше. Сенегалец, правда, в этом году дважды щёлкнул по носу партнёра-конкурента, выиграв в очном противостоянии финал Кубка Африки и стыки за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Юрген Клопп умудрялся сдерживать Мане, и тот действовал на пользу «Ливерпуля». Однако с учётом того, что у обоих африканцев завершались контракты, ситуация рисковала взорваться. В итоге Мане решил уйти, и теперь обстановка в раздевалке наверняка чуть успокоится.

С игровой точки зрения «Ливерпуль» идеально подготовился к уходу Мане. Заменить сенегальца уже не составит труда. Когда зажигало супертрио Салах – Фирмино – Мане, у мерсисайдцев была проблема в том, что заменить их было некем. Клопп довольно долго искал, кто бы мог подменить кого-то из этой тройки без потери качества. Старридж, Соланке, Ориги не смогли убедить немца, приобретались Шакири и Минамино, пробовался Окслейд-Чемберлен, давали шансы юным и зелёным из академии. Однако всё было не то.

И всё же Клопп нашёл то, что искал. Сначала появился Жота, который усадил Фирмино на скамейку, а также мог выходить на флангах. Минувшей зимой «Ливерпуль» приобрёл Луиса Диаса, и этот трансфер тоже стал успешным. Колумбиец усилил команду, и теперь главное, чтобы он не сбавлял темпы. В итоге уже к началу лета у «Ливерпуля» были Салах, Жота и Диас, а также Фирмино, который ещё может помогать команде. Мерсисайдцы на этом не остановились и вырвали молодого Дарвина Нуньеса у «МЮ». Пока непонятно, заиграет ли уругваец, но и без него атака «Ливерпуля» выглядит мощной и готовой к борьбе за самые высокие места.

В сухом остатке получилась ситуация почти идеальная. «Ливерпуль» расстался с ветераном, у которого через год завершался контракт, и смог заработать несколько десятков миллионов евро. При этом у команды готова замена из внутреннего резерва, к тому же на трансферном рынке был найден ещё один вариант. Да и Салах, главная звезда, теперь сможет выдохнуть. На бумаге кажется, что «Ливерпуль» от ухода Мане нисколько не потерял.

Роман Андреев