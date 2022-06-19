Белоголовцев: Суперкубок в Санкт-Петербурге — полный беспредел

Известный телеведущий Сергей Белоголовцев высказался по поводу решения РФС провести поединок за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Белоголовцев сказал Metaraitings.ru, что тот факт, что матч будет проходить в Санкт-Петербурге, является полный беспределом. Ведущий отметил, что руководителям РФС плевать на честность и на болельщиков, а их аргументы просто смехотворны.

«У «Спартака» и так было немного шансов, а теперь они вообще минимальные», - добавил Белоголовцев.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля на «Газпром Арене».