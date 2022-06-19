Переговоры ЦСКА и «Лилля» по трансферу Языджи зашли в тупик

Переговоры между московским ЦСКА и «Лиллем» по поводу трансфера турецкого полузащитника Юсуфа Языджи зашли в тупик.

По информации «Спорт-Экспресса», представители московской команды хотят сбить цену на 25-летнего турецкого футболиста до шести миллионов евро, а «Лилль» планирует выручить с продажи игрока не менее 12 миллионов. Переговоры между сторонами зашли в тупик. Стоит отметить, что в услугах Языджи также заинтересованы другие европейские клубы.

В прошедшем сезоне Юсуф Языджи провёл в российском чемпионате десять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами.