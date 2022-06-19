Стала известна зарплата Гайича в ЦСКА

Стало известно, сколько будет зарабатывать в ЦСКА новичок «армейцев» Милан Гайич.

Как сообщает MozzartSport, зарплата сербского защитника составит 3,2 миллиона евро за три года. В свой первый сезон в России футболист заработает 700 тысяч евро, во второй — 800 тысяч, а в третий — 900 тысяч. Также Гайич получит подписной бонус в размере 800 тысяч.

Напомним, Гайич перешёл в ЦСКА из «Црвены Звезды», за которую провёл в минувшем сезоне 43 матча, отметившись одной результативной передачей.

Помимо сербского клуба, Гайич имеет опыт выступлений в составе французского «Бордо» и национальной сборной Сербии различных возрастов.