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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Локомотива»: Мы будем бороться за чемпионство

19 Июня 2022 • 09:13 Комментировать

Голландский полузащитник «Локомотива» Джирано Керк рассказал журналистам о цели московской команды на следующий сезон.

Керк сказал ТАСС, что он прекрасно отдохнул, набрался сил, перезагрузился и снова готов играть в футбол. Голландец отметил, что «железнодорожники» ставят перед собой только самые высокие задачи на предстоящий сезон.

«Мы будем бороться за чемпионство», - добавил Керк.

Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» занял шестую строчку в РПЛ. Джирано Керк провёл в российском чемпионате 23 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Российская Премьер-Лига Джирано Керк
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