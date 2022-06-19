Полузащитник «Локомотива»: Мы будем бороться за чемпионство

Голландский полузащитник «Локомотива» Джирано Керк рассказал журналистам о цели московской команды на следующий сезон.

Керк сказал ТАСС, что он прекрасно отдохнул, набрался сил, перезагрузился и снова готов играть в футбол. Голландец отметил, что «железнодорожники» ставят перед собой только самые высокие задачи на предстоящий сезон.

«Мы будем бороться за чемпионство», - добавил Керк.

Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» занял шестую строчку в РПЛ. Джирано Керк провёл в российском чемпионате 23 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.