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Губерниев назвал Широкова преступником, по которому плачет тюрьма

19 Июня 2022 • 09:07 Комментировать

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале жёстко раскритиковал бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Романа Широкова.

Губерниев написал, что Широков является преступником, по которому уже давно плачет тюрьма. Напомним, что недавно Московская федерация футбола объявила о том, что Широков отстранён от футбольной деятельности на полгода. Это решение было принято после инцидента в матче между молодёжными командами «Строгино» и «Родины», после которого экс-футболист вступил в конфликт с арбитром и был удалён.

Стоит отметить, что Губерниев уже не первый раз критикует Широкова. До этого комментатор называл экс-игрока «быдлом».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Дмитрий Губерниев
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