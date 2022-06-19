«Краснодар» подпишет экс-игрока ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По информации портала Metaraitings.ru, 24-летний российский футболист на правах свободного агента может перейти в «Краснодар». Если верить источнику, то полузащитник уже прибыл в расположение краснодарского клуба. Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что в услугах Ахметова заинтересованы «Ахмат» и «Торпедо».

В прошлом сезоне Ильзат Ахметов провёл в российском чемпионате в составе «армейцев» 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.