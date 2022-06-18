«Крылья Советов» продлили контракт с Осинькиным

Самарские «Крылья Советов» продлили контракт с нынешним главным тренером команды Игорем Осинькиным.

Новый контракт с российским специалистом рассчитан до конца сезона 2024/2025, отметил в общении с прессой губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 57-летний специалист пришел в команду в 2020 году.

Ему удалось вывести команду в элитный российский дивизион. В прошлом сезоне под его руководством «Крылья Советов» смогли занять восьмую строчку в РПЛ.

Из биографии Игоря Осинькина известно, что в 2011 году он проходил специальную тренерскую подготовку в «Челси». Прежде, чем наставник пришел в «Крылья Советов», он поработал в краснодарской «Кубани» и «Чертаново».