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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» продлили контракт с Осинькиным

18 Июня 2022 • 22:25 Комментировать

Самарские «Крылья Советов» продлили контракт с нынешним главным тренером команды Игорем Осинькиным.

Новый контракт с российским специалистом рассчитан до конца сезона 2024/2025, отметил в общении с прессой губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 57-летний специалист пришел в команду в 2020 году.

Ему удалось вывести команду в элитный российский дивизион. В прошлом сезоне под его руководством «Крылья Советов» смогли занять восьмую строчку в РПЛ.

Из биографии Игоря Осинькина известно, что в 2011 году он проходил специальную тренерскую подготовку в «Челси». Прежде, чем наставник пришел в «Крылья Советов», он поработал в краснодарской «Кубани» и «Чертаново».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Чертаново РПЛ
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