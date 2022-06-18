Олич обрисовал перспективы возвращения Влашича в московский ЦСКА

Экс-наставник столичного ЦСКА Ивица Олич высказал свое мнение относительно возвращения Николы Влашича в стан «армейцев».

«У Николы был не самый лучший сезон в Англии. Как мне кажется, главная причина в том, что он пришел в последний день сборов, а у «Вест Хэма» была уже сформирована команда», - приводит слова Олича Metaratings.

Специалист подчеркнул, что Николе нужно было время, чтобы адаптироваться в команде и привыкнуть к лиге. Кроме того, он отметил сильную внутриклубную конкуренцию, по причине которой футболист оставался на вторых ролях в АПЛ и мог проявить себя преимущественно в еврокубках. Олич заявил, что не верит в возвращение Николы Влашича в Россию.

В общении с соотечественником Никола отметил, что хотел бы попробовать себя в других национальных чемпионатах. «Я с ним общался, он хочет остаться в Европе, например, попробовать себя в чемпионатах Германии или Испании», - подчеркнул бывший тренер ЦСКА.

В прошлом сезоне Никола Влашич появился на поле в футболке «Вест Хэма» 19 раз. Он забил 1 гол и не отметился голевыми передачами.