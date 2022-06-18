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«Сочи» нашёл замену Касьерре в «Крыльях Советов»

18 Июня 2022 • 16:59 Комментировать

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели может пойти на повышение в «Сочи», где ищут замену Матео Касьерре, который готов присоединиться к «Зениту» перед началом нового сезона.

«После этого трансфера «Сочи» может активизировать переговоры по Сарвели», - утверждает источник «Чемпионата».

Сарвели 24 года, в прошлом сезоне он отправил в ворота соперников девять мячей, выйдя на поле в 29 поединках.

Форвард связан контрактом с «Крыльями Советов» еще на один год, его трансферная стоимость оценивается почти в 2 млн евро. В марте этого года Сарвели впервые был вызван в сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сочи Владислав Сарвели Матео Касьерра
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