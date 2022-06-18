Женский «Локомотив» выиграл и второй в истории Суперкубок России

Во втором в истории матче за Суперкубок России среди женщин снова играли команды «Локомотив» и ЦСКА.
В середине первого тайма Нелли Коровкина здорово промчалась к воротам номинальных гостей и выкатила мяч под удар Татьяне Мориной. Вторая часть встречи получилась гораздо интереснее, и после обилия моментов пошли голы. Невена Дамьянович сравняла счет ударом после розыгрыша углового. Она же стала невольным соавтором ответного гола, смутив своего голкипера после удара Марины Фёдоровой.
В итоге 2:1, и «Локомотив» во второй раз подряд берет почетный трофей.
Протокол игры
|(1:0) Морина Татьяна24'
|65'Nevena Damjanovic (1:1)
|(2:1) Фёдорова Марина66'
Тодуа Эльвира•Nevena Damjanovic • 70'Yulia Myasnikova•Братко Екатерина•Онгене Габриэль•Петрова Татьяна 83' (Шкода Виктория ( 83') •Беспаликова Валерия 67' (Яковлева Дарья ( 67') •Черномырдина Маргарита • 73'Ордега Франсиска•Плешкова Юлия•Коваленко Ксения
18 июня.