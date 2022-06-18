Женский «Локомотив» выиграл и второй в истории Суперкубок России

Во втором в истории матче за Суперкубок России среди женщин снова играли команды «Локомотив» и ЦСКА.

В середине первого тайма Нелли Коровкина здорово промчалась к воротам номинальных гостей и выкатила мяч под удар Татьяне Мориной. Вторая часть встречи получилась гораздо интереснее, и после обилия моментов пошли голы. Невена Дамьянович сравняла счет ударом после розыгрыша углового. Она же стала невольным соавтором ответного гола, смутив своего голкипера после удара Марины Фёдоровой.

В итоге 2:1, и «Локомотив» во второй раз подряд берет почетный трофей.