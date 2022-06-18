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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Женский «Локомотив» выиграл и второй в истории Суперкубок России

18 Июня 2022 • 15:58 Комментировать
Локомотив Москва (женщины)
2:1
ЦСКА Москва (женщины)
2-й тайм

Во втором в истории матче за Суперкубок России среди женщин снова играли команды «Локомотив» и ЦСКА.

В середине первого тайма Нелли Коровкина здорово промчалась к воротам номинальных гостей и выкатила мяч под удар Татьяне Мориной. Вторая часть встречи получилась гораздо интереснее, и после обилия моментов пошли голы. Невена Дамьянович сравняла счет ударом после розыгрыша углового. Она же стала невольным соавтором ответного гола, смутив своего голкипера после удара Марины Фёдоровой.

В итоге 2:1, и «Локомотив» во второй раз подряд берет почетный трофей.

Протокол игры  
Локомотив Москва (женщины) 2:1ЦСКА Москва (женщины)
(1:0) Морина Татьяна24'   
  65'Nevena Damjanovic (1:1)
(2:1) Фёдорова Марина66'   
Щербак ТатьянаБеломытцева АннаМашкова КристинаРузина АленаСамойлова ЭлинаФёдорова МаринаХорошева Кристина   53'   79'Козлова ВикторияГалай МарияКоровкина НеллиМорина Татьяна  61' (Шеина Яна (  61')
Запасные: Машина НатальяЗиястинова ЭльвираИльиных НадеждаНосенко ВикторияМорозова Наталья
Тодуа ЭльвираNevena Damjanovic   70'Yulia MyasnikovaБратко ЕкатеринаОнгене ГабриэльПетрова Татьяна  83' (Шкода Виктория (  83') Беспаликова Валерия  67' (Яковлева Дарья (  67') Черномырдина Маргарита   73'Ордега ФрансискаПлешкова ЮлияКоваленко Ксения
Запасные: Смирнова НадеждаКисконен МаринаМануйлова МаргаритаАлексеева Мария
18 июня.

 

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Локомотив Москва ЦСКА Москва
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА (ЖЕНЩИНЫ) ЦСКА МОСКВА (ЖЕНЩИНЫ)
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