Тончи Марчич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, прокомментировал слухи о возвращении своего клиента на правах аренды в московский ЦСКА. Напомним, что прошлым летом «армейцы» продали хорвата «молотобойцам» за 30 миллионов евро.

«Нет, это неправда! Таких разговоров никто не вёл», – ответил агент Влашича сетевому изданию «Евро-Футбол.ру» на вопрос о возможном возвращении клиента в ЦСКА.

В прошлом сезоне Влашич отметился всего одним голом за лондонский «Вест Хэм» в английской Премьер-лиге. Ранее хорват выступал за другой английский клуб – «Эвертон», где также не смог раскрыть свой потенциал.