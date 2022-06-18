Скаут «Аугсбурга»: «Мы никогда не интересовались Рассказовым»

Главный скаут «Аугсбурга» Тимон Паулс прокомментировал слухи об интересе немецкого клуба к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову в 2020 году.

«Мы никогда в жизни не рассматривали приобретение Рассказова в «Аугсбург», это совершенная ложь», — приводит слова Паулса «Чемпионат».

Ранее агент российского футболиста Валериюс Мижигуркис рассказал, что по ходу минувшего сезона Рассказов мог перейти в европейский клуб.

В прошедшем сезоне 24-летний Рассказов провёл в составе «Спартака» 25 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.