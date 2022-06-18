Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Скаут «Аугсбурга»: «Мы никогда не интересовались Рассказовым»

18 Июня 2022 • 14:31 Комментировать

Главный скаут «Аугсбурга» Тимон Паулс прокомментировал слухи об интересе немецкого клуба к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову в 2020 году.

«Мы никогда в жизни не рассматривали приобретение Рассказова в «Аугсбург», это совершенная ложь», — приводит слова Паулса «Чемпионат».

Ранее агент российского футболиста Валериюс Мижигуркис рассказал, что по ходу минувшего сезона Рассказов мог перейти в европейский клуб.

В прошедшем сезоне 24-летний Рассказов провёл в составе «Спартака» 25 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аугсбург Николай Рассказов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
15:03 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Очевидно, что у «Зенита» есть админресурс, но никто не знает, пользуется ли он им»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о Слуцком: «Работать бесплатно — это не совсем благородный поступок»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Влашича – о возвращении в ЦСКА на правах аренды: «Нет, это неправда!» эксклюзив
14:31 · Россия. Премьер-лига
Скаут «Аугсбурга»: «Мы никогда не интересовались Рассказовым»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о Суперкубке: «Проводить матч в Питере — перебор»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис объяснил, почему у Влашича и Крала не получилось заиграть в АПЛ
13:45 · Россия. Премьер-лига
Сперцян может продолжить карьеру в немецком клубе
13:41 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Россия для Влашича будет последним вариантом
13:33 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Уфы»: Я всегда был за 18 команд в РПЛ 1
13:31 · Россия. Премьер-лига
Директор «Фейеноорда» высказался о будущем полузащитника «Спартака» Тиля
13:29 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА верит, что лебединая песня Влашича ещё не спета
13:20 · Россия. Премьер-лига
«Химки» готовы поддержать расширение РПЛ
13:15 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: Чтобы Влашич проявил свои лучшие качества, он должен чувствовать доверие
13:14 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Если Влашич будет играть так же хорошо, то он понадобится ЦСКА»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Комличенко: Теперь всё зависит от «Динамо»
Все новости
Рекомендуем