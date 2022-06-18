Канчельскис объяснил, почему у Влашича и Крала не получилось заиграть в АПЛ

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис рассказал журналистам о том, по какой причине полузащитникам Николе Влашичу и Алексу Кралу не удалось заиграть в АПЛ.

Канчельскис сказал «Чемпионату», что уровень российского чемпионата очень слабенький, именно поэтому у игроков ничего и не получилось на туманном Альбионе. Экс-игрок отметил, что в АПЛ футболистов всегда держат в тонусе, а у нас они после двух-трёх матчей расслабляются.

«У нас любят говорить, что российский чемпионат великолепен, но мы находимся в яме, из которой необходимо выбираться», - добавил Канчельскис.

Напомним, что Никола Влашич и Алекс Крал выступали за лондонский «Вест Хэм», но так и не сумели стать игроками основного состава.