Сперцян может продолжить карьеру в немецком клубе

Два клуба немецкой Бундеслиги проявляют интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает Metaratings.

По информации источника, представитель одного из клубов уже провёл встречу с руководством «Краснодара». Российский клуб согласен расстаться с 22-летним воспитанником, если получит достойное предложение. Также отмечается, что за игроком сборной Армении следят английские, итальянские и голландские клубы.

В минувшем сезоне Сперцян провёл в составе «быков» 26 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.