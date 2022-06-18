Канчельскис: Россия для Влашича будет последним вариантом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу возможного возвращения хорватского полузащитника Николы Влашича в московский ЦСКА.

Канчельскис сказал «Чемпионату», что он не исключает варианта, при котором хорватский футболист всё же примет решение вернуться в РПЛ, где ему скажут спасибо за это. Экс-игрок отметил, что, скорее всего, Влашич будет выбирать себе новую команду в Европе.

«Россия будет для Николы последним вариантом», - добавил Канчельскис.

Напомним, что Никола Влашич не сумел закрепиться в лондонском «Вест Хэме», который готов этим летом отпустить хорвата в другую команду.