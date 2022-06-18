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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Уфы»: Я всегда был за 18 команд в РПЛ

18 Июня 2022 • 13:33 Комментировать (1)

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу возможного расширения элитного дивизиона со следующего года.

Газизов сказал ТАСС, что его позиция всем уже давно известна, ведь он достаточно давно был за то, чтобы РПЛ расширили до 18 команд. Гендиректор уфимского клуба отметил, что подобное решение от руководителей остальных команд выглядит вполне логичным.

Напомним, что команды РПЛ хотят предложить с сезона 2023/2024 расширить элитный дивизион до 18 или даже до 20 команд. Итоговое решение будет принимать руководство РФС. На данный момент в РПЛ играют 16 клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Уфа Шамиль Газизов расширение рпл
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