Экс-игрок ЦСКА верит, что лебединая песня Влашича ещё не спета

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу перспектив хорватского полузащитника Николы Влашича.

Пономарёв сказала Metaraitings.ru, что если новый тренер ЦСКА Владимир Федотов будет строить комбинационную игру, то Влашич бы ему точно пригодился. Экс-игрок отметил, что хорвату сейчас всего лишь 24 года, так что его лебединая песня ещё точно не спета.

«Новички ЦСКА, которые пришли в команду зимой, сильно сдали, так что Влашич может навязать им конкуренцию, а они посидят на замене», - добавил Пономарёв.

Напомним, что лондонский «Вест Хэм» готов отпустить хорватского игрока в другую команду. В английский клуб Влашич перебрался прошлым летом из ЦСКА.