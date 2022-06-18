«Химки» готовы поддержать расширение РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу возможного расширения РПЛ с сезона 2023/2024.

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что видит в расширении только позитивные моменты, ведь в большой футбол будет вовлечено больше команд из разных регионов. Функционер отметил, что «Химки» будут ориентироваться на позицию боссов РФС.

«Если руководители нашего футбола скажут о необходимости расширения РПЛ, то мы безоговорочно это поддержим», - добавил Терюшков.

Напомним, что с сезона 2023/2024 РПЛ могут расширить с 16 до 18 или даже до 20 команд.