Ганчаренко: Чтобы Влашич проявил свои лучшие качества, он должен чувствовать доверие

Бывший наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного возвращения хорватского полузащитника Николы Влашича в столичный клуб.

Ганчаренко сказал Metaraitings.ru, что для того, чтобы Никола проявил свои лучшие качества, он должен быть счастлив и должен чувствовать доверие. Экс-тренер «армейцев» выразил надежду на то, что Влашич в ближайшее время всё же найдёт себя.

«Надеюсь, что мы скоро увидим того Влашича, который был в РПЛ», - добавил Ганчаренко.

Напомним, что лондонский «Вест Хэм» готов отпустить хорватского полузащитника, в услугах которого заинтересованы «Торино» и «Хайдук».