Гришин: «Если Влашич будет играть так же хорошо, то он понадобится ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича в ЦСКА.

Сегодня стало известно о том, что руководство лондонского клуба приняло решение отдать хорватского футболиста в аренду.

«Если Влашич будет играть так же хорошо, то он понадобится ЦСКА. Но только руководство клуба решит на кого делать акцент — на новичков или Николу. Мы бессильны в этой ситуации», — приводит слова Гришина Metaratings.

Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА летом 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 22 миллиона евро.