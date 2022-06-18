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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Если Влашич будет играть так же хорошо, то он понадобится ЦСКА»

18 Июня 2022 • 13:14 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича в ЦСКА.

Сегодня стало известно о том, что руководство лондонского клуба приняло решение отдать хорватского футболиста в аренду.

«Если Влашич будет играть так же хорошо, то он понадобится ЦСКА. Но только руководство клуба решит на кого делать акцент — на новичков или Николу. Мы бессильны в этой ситуации», — приводит слова Гришина Metaratings.

Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА летом 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 22 миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вест Хэм Александр Гришин Никола Влашич
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