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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Комличенко: Теперь всё зависит от «Динамо»

18 Июня 2022 • 13:02 Комментировать

Агент российского нападающего Николая Комличенко в разговоре с журналистами высказался по поводу будущего своего клиента.

Агент Александр Клюев сказал ТАСС, что сам Комличенко и руководители «Ростова» хотят продолжить сотрудничество, но всё теперь будет зависеть от «Динамо», которому принадлежат права на форварда. Клюев отметил, что за комментариями по этому поводу лучше обращаться в московский клуб.

Напомним, что в прошлом сезоне Николай Комличенко провёл в российском чемпионате в составе «Ростова» 28 поединков, в которых забил восемь мячей и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Николай Комличенко Александр Клюев
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