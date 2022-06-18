Агент Комличенко: Теперь всё зависит от «Динамо»

Агент российского нападающего Николая Комличенко в разговоре с журналистами высказался по поводу будущего своего клиента.

Агент Александр Клюев сказал ТАСС, что сам Комличенко и руководители «Ростова» хотят продолжить сотрудничество, но всё теперь будет зависеть от «Динамо», которому принадлежат права на форварда. Клюев отметил, что за комментариями по этому поводу лучше обращаться в московский клуб.

Напомним, что в прошлом сезоне Николай Комличенко провёл в российском чемпионате в составе «Ростова» 28 поединков, в которых забил восемь мячей и сделал три ассиста.