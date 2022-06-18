Мостовой — о Гайиче в ЦСКА: Хорошее приобретение

Экс-форвард «Сельты» Александр Мостовой высказался по поводу новичка московского ЦСКА Милана Гайича.

Мостовой сказал «Чемпионату», что это хорошее приобретение для московского клуба, так как в «Црвене Звезде» плохих футболистов не держат. Экс-игрок отметил, что всё же Гайичу будет очень сложно заменить в ЦСКА Марио Фернандеса, который очень долго и хорошо играл в составе «армейского» клуба.

Напомним, что Гайич подписал соглашение с ЦСКА до июня 2025 года. В прошедшем сезоне защитник провёл в сербском чемпионате 22 встречи, в которых забил один мяч и сделал один ассист.