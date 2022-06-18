Мостовой высказался по поводу нового тренера «Динамо»

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился с журналистами своим мнением по поводу нового тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

Мостовой сказал «Чемпионату», что считает Йокановича хорошим тренером, который переехал из близкой нам по культуре страны. Экс-игрок отметил, что серб был очень хорошим футболистом, да и тренером он стал достаточно неплохим, но это не гарант, что у него в московском клубе всё получится.

«В любом случае, я одобряю выбор «Динамо», - добавил Мостовой.

Напомним, что Славиша Йоканович официально возглавил московскую команду, которой до этого руководил немецкий специалист Сандро Шварц.