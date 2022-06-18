Губерниев считает, что Зарема и РФС могут создавать ажиотаж вокруг Суперкубка за счёт скандала

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал журналистам о том, что «Спартак» может специально создавать шумиху вокруг Суперкубка России.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что ему нравится то, как подогревается интерес к Суперкубку. Комментатор отметил, что, вполне возможно, Зарема Салихова и руководители РФС договорились между собой с помощью этого скандала создать дополнительный ажиотаж к матчу.

«Может быть всё это маркетинговый ход?» - добавил Губерниев.

Напомним, что спартаковцы могут бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом», который состоится девятого июля в Санкт-Петербурге.