Кавазашвили: «Спартак» специально создаёт шумиху, чтобы скрыть недостатки

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу того, что «красно-белые» могут бойкотировать поединок за Суперкубок России.

Кавазашвили сказал Sport24, что спартаковцы обязаны ехать, ведь это решение принято руководством футбола страны. Экс-вратарь считает, что «Спартак» специально создаёт шумиху вокруг клуба для того, чтобы скрыть остальные недостатки.

«Им нужно думать о том, как укрепить клуб достойными кадрами», - добавил эксперт.

Напомним, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».