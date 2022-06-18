Мостовой: «Спартаку» придётся ехать и играть в Питере

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу очередных критических замечаний Заремы Салиховой о Суперкубке в Санкт-Петерубрге.

Мостовой сказал Sport24, что слова Заремы он никак прокомментировать не может, так как решение о том, что Суперкубок пройдёт в Санкт-Петербурге было принято уже неделю назад. Экс-игрок отметил, что «Спартаку» придётся ехать и играть в Питере.

«Будет сильно, если «красно-белые» ещё и смогут выиграть там», - добавил Мостовой.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля на «Газпром Арене».