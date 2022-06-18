Президент «Урала»: «Расширил бы РПЛ до 20 клубов»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 клубов в сезоне 2023/2024.

Напомним, ранее стало известно, что клубы обсудят этот вопрос в понедельник, 20 июня.

Иванов поддержал эту идею, заявив, что в условиях отсутствия еврокубков расширил бы Премьер-лигу и до 20 команд.

«Наш клуб написал, что мы за расширение со следующего сезона. У нас большая страна — лига должна быть расширена», — цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, что сейчас в РПЛ принимают участие 16 клубов. Ранее исполком РФС принял решение не расширять РПЛ, начиная с сезона 2022/2023.