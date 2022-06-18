РПЛ может быть расширена со следующего сезона

В ближайшее время клубы РПЛ хотят рассмотреть вариант с возможным расширением элитного дивизиона со следующего сезона.

По информации «Р-Спорт», на ближайшем общем собрании команды РПЛ планируют обсудить возможное расширение чемпионата до 18 или до 20 команд уже со следующего сезона. Если клубы проголосуют за расширение лиги, то окончательное решение всё равно будут принимать руководители РФС.

Напомним, что команды РПЛ надеялись, что лигу расширят уже этим летом, но боссы РФС приняли решение сохранить прежний формат турнира. На данный момент в элитном дивизионе выступают 16 клубов.