Радимов — о словах Заремы: Вообще не интересно, что она там говорит

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на слова Заремы Салиховой, которая в очередной раз раскритиковала РФС за решение провести матч за Суперкубок в Санкт-Петерубрге.

Радимов сказал Sport24, что пусть Зарема просто не смотрит матч. Экс-игрок «Зенита» отметил, что ему всё равно на то, что супруга Федуна сравнивает этот Суперкубок с временами Берии.

«Вообще не интересно, что она там говорит», - добавил Радимов.

Напомним, что Зарема Салихова недавно заявила о том, что не планирует смотреть Суперкубок, который состоится уже девятого июля. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».