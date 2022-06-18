Экс-игрок «Спартака» назвал возможный бойкот Суперкубка ерундой

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с журналистами высказался по поводу того, что «красно-белые» могут бойкотировать Суперкубок России.

Гаврилов сказал «Спорт-Экспрессу», что этот бойкот — ерунда какая-то, так как в нём вообще никакого смысла. Экс-игрок отметил, что раз в РФС выбрали Санкт-Петербург, то пусть там и играют.

«Стадион нормальный, поле хорошее. Какие проблемы? Какая тут несправедливость?», - добавил Гаврилов.

Напомним, что московский «Спартак» может бойкотировать Суперкубок России, который состоится девятого июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».