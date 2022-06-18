Гендиректор «Сочи» рассказал, когда будет официально объявлено о назначении нового тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб официально объявит о назначении нового главного тренера команды в понедельник, 20 июня.

«В понедельник ждите новостей», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Напомним, предыдущий наставник сочинцев Владимир Федотов продолжит работу в ЦСКА.

Ранее сообщалось, но новым главным тренером «Сочи» станет экс-наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин, который в прошлом сезоне сумел вывести команду ФНЛ в полуфинал Кубка России.

В минувшем сезоне «южане» под руководством Федотова заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, добившись наивысшего результата в истории клуба.