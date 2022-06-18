Мостовой - о Суперкубке в Санкт-Петербурге: У нас много городов с хорошими стадионами

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу решения РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петерубрге.

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что подобные финалы нужно проводить на нейтральных полях, ведь это неправильно, когда одна из команд получает преимущество домашнего поля.

«Это вообще странное решение, так как у нас очень много городов с хорошими стадионами», - добавил Мостовой.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».