Наумов — о Йокановиче в «Динамо»: «Неплохой вариант, но можно было бы вернуть Хохлова»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о назначении Славиши Йокановича на пост главного тренера московского «Динамо».

Наумов поддержал выбор сербского специалиста, отметив, что балканцы хорошо себя показывают в нашей стране. Однако экс-президент «Локомотива» признался, что не является сторонником приглашения иностранных тренеров.

«Мне кажется, это будет неплохой вариант для «Динамо». Они любят агрессивную компактную игру», — приводит слова Наумова Rusfootball.

В качестве российской альтернативы Йокановичу Наумов предложил московскому клубу вернуть Дмитрия Хохлова, а также отметил, что сейчас есть много российских специалистов, которые не востребованы, но вполне могли бы работать в клубах РПЛ.

Напомним, последним местом работы сербского тренера был английский клуб «Шеффилд Юнайтед», который он покинул в прошлом году.