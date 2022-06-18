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Наумов — о Йокановиче в «Динамо»: «Неплохой вариант, но можно было бы вернуть Хохлова»

18 Июня 2022 • 11:14 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о назначении Славиши Йокановича на пост главного тренера московского «Динамо».

Наумов поддержал выбор сербского специалиста, отметив, что балканцы хорошо себя показывают в нашей стране. Однако экс-президент «Локомотива» признался, что не является сторонником приглашения иностранных тренеров.

«Мне кажется, это будет неплохой вариант для «Динамо». Они любят агрессивную компактную игру», — приводит слова Наумова Rusfootball.

В качестве российской альтернативы Йокановичу Наумов предложил московскому клубу вернуть Дмитрия Хохлова, а также отметил, что сейчас есть много российских специалистов, которые не востребованы, но вполне могли бы работать в клубах РПЛ.

Напомним, последним местом работы сербского тренера был английский клуб «Шеффилд Юнайтед», который он покинул в прошлом году. 
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Николай Наумов Славиша Йоканович
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