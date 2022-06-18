Пресняков-старший: Если бы «Зенит» предложил провести Суперкубок на Марсе, то пришлось бы и туда полететь

Известный российский артист Владимир Пресняков-старший высказался по поводу решения «Спартака» не бойкотировать предстоящий матч за Суперкубок России с «Зенитом».

Пресняков-младший сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы должны подчиниться решению РФС, ведь если бы «Зенит» объявил, что матч нужно будет провести на Марсе, то и туда пришлось бы лететь.

«Не сомневаюсь, что питерцы победят и выиграют Суперкубок. Они бы победили в любом городе», - добавил артист.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля на «Газпром Арене».